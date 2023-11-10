«Принимаю поздравления»: Клава Кока купила квартиру в столице с видом на Москву-реку

Клава Кока поделилась радостным событием со своими подписчиками. Артистка рассказала о том, что два года назад купила квартиру. Дом уже построили и теперь осталось сделать ремонт.
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Часть работ уже позади. Однако жить в квартире пока нельзя. Но Клава не унывает. Она любовно осматривает стены в своем будущем жилище и хвастается потрясающим видом на Москву-реку.
Вид из окна новой квартиры Клавы Коки. Фото: соцсети
Певица частично показала дизайн-проект. Планируется розовая ванна и даже детская комната.
«И скоро я буду жить в квартире мечты! С огромной гардеробной, лоджиями, розовой ванной и даже с детской… Принимаю поздравления!!! Ура!», — сказала артистка в своем блоге.
На видео Клава буквально светится от счастья. Она призналась, что до сих пор не верит в то, что простая девчонка из Екатеринбурга смогла исполнить свою мечту. Артистка пообещала иногда рассказывать о ремонте. Что ж, будем наблюдать.