«Принимаю поздравления»: Клава Кока купила квартиру в столице с видом на Москву-реку

Клава Кока поделилась радостным событием со своими подписчиками. Артистка рассказала о том, что два года назад купила квартиру. Дом уже построили и теперь осталось сделать ремонт.

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Часть работ уже позади. Однако жить в квартире пока нельзя. Но Клава не унывает. Она любовно осматривает стены в своем будущем жилище и хвастается потрясающим видом на Москву-реку.