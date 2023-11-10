«Мандраж обязательно присутствует», — Алсу рассказала, что до сих пор боится выступать на сцене

Алсу пришла в шоу-бизнес совсем юной. Карьера артистки началась в далеком 1998 году. На тот момент будущей звезде было всего 15 лет.

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Казалось бы, после 25 лет на сцене артистка уже должна была привыкнуть к выступлениям. Но певица призналась, что до сих пор испытывает сильное волнение. Об этом Алсу рассказала на популярной премии OK! Awards «Больше чем звезды».

По словам певицы, беспокойство присутствует перед каждым выступлением, и она считает это абсолютно нормальным. Более того, артистка уверена, что если мандраж исчезнет, значит, нужно менять работу. Потому что когда горишь своим делом, невозможно полностью контролировать эмоции.

«Когда есть ответственность, когда есть огонь, то мандраж обязательно присутствует», — поделилась своим мнением Алсу.

Чтобы успокоиться, певица каждый раз пользуется одним тем же приемом. Алсу начинает читать молитву, которой научила ее бабушка и все тревоги моментально отступают.

Источник: 5-tv.ru