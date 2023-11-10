Директор Малого театра сообщила последние новости о состоянии Юрия Соломина после инсульта

Юрий Соломин был госпитализирован в понедельник, 6 ноября. Худруку Малого театра стало плохо во время прогулки. Он упал без сознания. Артисту вызвали скорую. К приезду медиков Юрий Мефодьевич пришел в себя, но его все-таки увезли в больницу.

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Народного артиста обследовали, после чего врачи подтвердили инсульт. Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова. Она также рассказала, что, несмотря на диагноз, Соломин чувствует себя лучше.

«Я его сегодня видела. Он находится в том состоянии, в котором может находиться человек после инсульта. В целом все нормально, состояние стабильное», — поделилась информацией Михайлова.

Напомним, Юрий Мефодьевич в июне этого года отпраздновал 88-й день рождения. За свою долгую карьеру он сыграл около 60 ролей в кино. Кроме того, Соломин преподает актерское мастерство студентам Щукинского училища. А также работает режиссером в театре и на телевидении.

Источник: ria.ru