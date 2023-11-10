Тина Канделаки: «Я счастливая многодетная мама»

Тине Канделаки 10 ноября исполнилось 48 лет. Телеведущую активно поздравляют в соцсетях коллеги и поклонники ее таланта. Журналистка же, со своей стороны, тоже решила сделать подписчикам подарок. Она подтвердила, что стала матерью в третий раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«С днем рождения меня! Я счастливая многодетная мама и любимая жена — и этим все сказано», — написала Тина.

Слухи о прибавлении в семье телеведущей появились еще в начале 2023 года. Однако до этого момента Канделаки не распространялась на тему своего материнства.

Напомним, у телеведущей есть двое взрослых наследников от первого мужа — бизнесмена Андрея Кондрахина. Дочери Мелании уже 23 года. А сыну Леонтию в апреле исполнился 21 год.

Сейчас Тина Канделаки состоит во втором браке с предпринимателем Василием Бровко. Пара не любит рассказывать о личной жизни, поэтому о их общем ребенке пока известно совсем немного.

Что ж, будем наблюдать. Возможно, в следующий день рождения телеведущая даже покажет фотографию своего наследника или наследницы.