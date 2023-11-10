Выступления Альбины Джанабаевой резко подорожали: просит 2,5 млн рублей за корпоратив

Альбина Джанабаева на некоторое время пропала с радаров. Артистка даже снизила активность в соцсетях. Чего раньше никогда не случалось.

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Поклонники экс-солистки «ВИА Гры» строили разные предположения. Многие были уверены, что внезапные перемены связаны с проблемами в семье.

Сама певица и ее супруг Валерий Меладзе никаких заявлений по этому поводу не делали. Однако, несмотря на внешнее благополучие, певица резко повысила стоимость своих выступлений.

Если раньше артистка готова была появиться на корпоративе всего за 800 тысяч рублей, то теперь она хочет в 3 раза больше. Чтобы Джанабаева согласилась выступить, придется выложить 2,5 млн рублей.

С чем связан такой стремительный рост стоимости, не ясно. Джанабаева пока никак не прокомментировала ситуацию.

Источник: по материалам Telegram-канала Shot.