Михаилу Ефремову исполнилось 60 лет: пять жен, взлеты и падения артиста

10 ноября Михаилу Ефремову исполнилось 60 лет. Свой юбилей артист встретил в белгородской колонии, в которой отбывает срок за автомобильную аварию со смертельным исходом.

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ДТП произошло в 2020 году. Дело стало громким не только из-за звездного статуса фигуранта, но и из-за того, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Артиста осудили на 7,5 лет колонии общего режима.

Так Михаил Ефремов превратился из кумира миллионов в порицаемого обществом человека.

А начиналась жизнь артиста легко и беззаботно. Он родился в семье известных актеров. И с раннего детства знал, что тоже будет играть на сцене. Карьеру он начал в 13 лет с роли в спектакле «Уходя, оглянись!». Вскоре после дебюта последовали съемки в одноименном фильме, а также в лентах «Дни хирурга Мишкина» и «Когда я стану великаном».

Далее в жизни Михаила была служба в армии и учеба. После выпускного Ефремов некоторое время возглавлял «Современник-2». Потом стал работать во МХАТе, откуда его уволили в 90-х из-за непростого характера артиста. А в 2000-х Ефремов блистал на сцене «Современника». И все это время артист активно снимался в кино.

Творческая жизнь била ключом. Личная — тоже была насыщенной. Михаил Ефремов ходил в ЗАГС в качестве жениха целых 5 раз. Первой женой артиста стала актриса Елена Гольянова. Брак длился недолго. И, по слухам, был фиктивным.

Второй избранницей актера стала завлит «Современника-2» Ася Воробьева. Когда у них закрутился роман, девушка была замужем за Антоном Табаковым. Этот союз тоже продлился недолго. В браке родился первенец Михаила. Мальчика назвали Никитой. Супруги расстались, когда ребенку было 2 года.

В третий раз артист повел в ЗАГС Евгению Добровольскую. Брак актеров просуществовал около 10 лет. Евгения родила Михаилу Ефремову сына Николая.

Четвертой женой актера стала Ксения Качалина. Молодые люди познакомились на съемках фильма. Бурный роман быстро превратился в брак. Так у Ефремова появилась дочь. Девочку назвали Анна-Мария. Эти отношения тоже не пролились долго. Ефремов и Качалина развелись через 4 года.

А вот пятый брак актера оказался удачным. Со звукорежиссером Софьей Кругликовой у него родилось трое детей. Две дочери: Вера и Надежда. И сын по имени Борис. Супруги уверены в том, что не расстанутся, поэтому даже обвенчались через 15 лет совместной жизни.

Источник: по материалам starhit.ru