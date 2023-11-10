В новом выпуске передачи «Жизнь своих» расскажут о жизни в Пермском крае

Ведущий популярной передачи «Жизнь своих» Евгений Кривцов посетил Пермский край и готов рассказать зрителям Первого канала о том, чем знаменит этот замечательный регион.

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Кривцов познакомился с разработчиком Олегом Кивокурцевым и пообщался с его творениями: роботом Дуняшей, который угостил ведущего кофе, и роботом Верой, которая работает в местном МФЦ.

Кроме того, в передаче будет рассказано о том, что такое посикунчик и тупи-тап. Пермяки, конечно, в курсе значения этих необычных слов. А вот жителям других областей будет очень интересно.

Не забыл ведущий и о знаменитом прозвище жителей Пермского края — «солены уши». Хотите узнать, откуда оно взялось? Тогда обязательно смотрите новый выпуск передачи «Жизнь своих». Он выйдет в воскресенье, 12 ноября, в 10.15.