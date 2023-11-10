«У меня есть переписка и даже голосовые»: Вика Цыганова рассказала о дружбе с певцом SHAMAN

Вика Цыганова недавно отпраздновала свое 60-летие. Пик популярности артистки пришелся на 90-е годы прошлого столетия. Потом она ушла в тень. И вот сейчас неожиданно для всех имя звезды вновь на слуху.

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Началось все со скандального интервью, которое певица дала иноагенту Юрию Дудю*. Продолжилось — громкими обвинениями в адрес Ксении Собчак. И вот теперь Вика Цыганова решила удивить общественность теплой дружбой с известным певцом SHAMAN.

По словам артистки, она подружилась с Ярославом Дроновым очень давно. И долгое время они довольно плотно общались. Даже созванивались в ночное время. Но теперь, когда SHAMAN стал известным исполнителем, он больше не нуждается в ее участии.

«Все спрашивают про SHAMAN: когда он не был известен, я с ним по ночам разговаривала, он очень радовался моим звонкам. Это реально, у меня есть переписка и даже голосовые… но потом у него наступил другой этап», — поделилась на своем YouTube-канале Цыганова.

Сам Дронов пока никак не прокомментировал слова певицы. Будем наблюдать, возможно, Ярослав тоже захочет высказаться на этот счет.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.