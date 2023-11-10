Бывшая жена Славы Комиссаренко не стала грустить из-за развода: девушка начала новую жизнь в Америке

Комик Слава Комиссаренко женился в сентябре 2023 года. Артист светился от счастья рядом со своей избранницей Юлией Шашковой. Однако идиллия не продлилась долго. Вскоре молодой человек узнал неприятные подробности из прошлого красавицы-жены.

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Оказалось, что Юлия некоторое время работала вебкам-моделью. Это факт из своей биографии девушка решила скрыть. Но правда быстро вскрылась. И Комиссаренко не смог смириться с такими новостями.

Молодожены расстались. Официальных заявлений не было, но комик сейчас гастролирует по Европе, а его бывшая возлюбленная переехала в Штаты. Юлия получает местное образование и показывает всем своим видом, что все у нее хорошо.

Переосмыслив неприятную ситуацию с замужеством, она сделала вывод, что хочет находится рядом с теми людьми, которым не важно ее прошлое. Извиняться за свой обман девушка не намерена.

Источник: starhit.ru