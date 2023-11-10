Суд заставил Прилучного выплатить Муцениеце деньги за его выселение из квартиры

Агата Муцениеце отсудила у бывшего супруга Павла Прилучного деньги за выселение из ее московской квартиры.

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Минувшей весной суд удовлетворил ее иск и снял Прилучного с регистрационного учета в квартире, где живет Муцениеце с детьми, семилетней дочкой Мией и 10-летним сыном Тимофеем.

На судебные тяжбы она потратила 51 тысячу рублей и потребовала, чтобы экс-супруг возместил всю сумму.

Однако суд удовлетворил просьбу Агаты только частично: Павел должен выплатить ей 26,5 тысячи рублей.

Также Агата Муцениеце хочет увеличить размер алиментов. Звезда намерена взыскать с Прилучного треть его доходов до совершеннолетия их детей. В дальнейшем она надеется получать от актера четверть доходов, пишет Telegram-канал Mash.