83-летний Виторган увез дочек Этель и Клару из страны: каждую минуту вместе

83-летний народный артист России Эммануил Виторган регулярно освещает в соцсетях свою творческую и семейную жизнь. Актер не только продолжается сниматься в кино, но и ведет свой клуб, помогает ему в этом жена Ирина Млодик.

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С выступлениями Виторган даже выезжает на гастроли. И на сей раз он поехал за границу. Своим талантом Эммануил Гедеонович будет блистать в Азербайджане. Куда, к слову, взял и своих малышек-дочурок.