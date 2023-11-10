83-летний Виторган увез дочек Этель и Клару из страны: каждую минуту вместе

83-летний народный артист России Эммануил Виторган регулярно освещает в соцсетях свою творческую и семейную жизнь. Актер не только продолжается сниматься в кино, но и ведет свой клуб, помогает ему в этом жена Ирина Млодик.
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С выступлениями Виторган даже выезжает на гастроли. И на сей раз он поехал за границу. Своим талантом Эммануил Гедеонович будет блистать в Азербайджане. Куда, к слову, взял и своих малышек-дочурок.
Эммануил Виторган с дочками. Фото: соцсети
Лапочки-дочки пяти и четырех лет, Этель и Клара, не дают скучать родителям и стали настоящей отрадой для сердца и души. Нарядные наследницы отправились с отцом на прогулку по улочкам Баку. И разбежались в разные стороны. А отец сморит и не нарадуется.
Напомним, многодетным Виторган стал благодаря суррогатной матери. У актера также есть 56-летняя дочь Ксения от первого брака и 50-летний сын Максим от второго. Кроме того, актер уже давно стал дедом и прадедом.