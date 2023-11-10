Жена Дорохова учинила бесстыдство в Астрахани: даже белье с себя сняла

Комик Денис Дорохов счастливо женат уже второй десяток лет на землячке Эльвире, с которой познакомился еще учась в вузе в Астрахани. У пары уже двое детей, 11-летний Артем и 4-летний Богдан. Шоумен признается постоянно в любви своей супруге. Ведь она у него не только умница, но и красавица. И каждый раз доказывает, что ей есть что показать.

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На этот раз пара отправилась на малую родину, в Астрахань. Супруги заселились в роскошный отель, и Эльвира, которая активно развивает собственный лайфстайл-блог, сняла рум-тур для фолловеров.