Ничего личного: Светлана Бондарчук объяснила, почему до сих пор носит фамилию бывшего мужа

Светлана Бондарчук в браке с Федором Бондарчуком прожила более 20 лет. Они дважды стали родителями, их старшему сыну Сергею уже 31 год, младшей, «особенной» дочке Варваре – 24. В 2016 году супруги развелись, но Светлана по сей день именуется фамилией бывшего.

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Притом что в 2020 году снова вышла замуж, за дизайнера Сергея Харченко. Вопрос, почему она не возьмет фамилию нынешней половинки, волнует, как оказалось, многих поклонников звезды. И она, наконец, расставила все точки над i в своем Телеграм-канале.

Светлана сообщила, что после свадьбы с Федором она не отказывалась от своей девичьей фамилии. По сути, Бондарчук – это творческий псевдоним, потому что еще на старте карьеры они с мужем договорились строить бизнес под одной этой фамилией.

«Для меня фамилия Бондарчук — это мой бренд. Вы пришли в Телегам-канал, который называется «Светлана Бондарчук», и понимаете, к кому вы пришли. Для немедийного человека может быть понятно не до конца, что фамилия — это не просто семейный скреп», - подчеркнула светская львица.

Девичья фамилия Светланы – Рудская. Нынешний муж и хотел бы, чтобы она носила его фамилию, ведь они уже даже стали родителями и воспитывают сынишку Петра, но тогда в развитии бизнеса для нее «это будет головная боль».