«Я постеснялся подойти»: Сергей Бурунов восхитился Романом Костомаровым

Фигурист Роман Костомаров стал звездой премии OK! Awards «Больше, чем звезды». Ему вручили награду как главному герою этого года. Олимпийский чемпион пришел на мероприятие с женой Оксаной Домниной, которая была рядом в самые тяжелые для спортсмена минуты.

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Перенесшим ампутацию конечностей фигуристом, который всеми силами стремится вернуться к привычной жизни и снова оказаться на льду, восхитился актер Сергей Бурунов. Звезда «Полицейского с Рублевки» считает, что Роман совершил настоящий подвиг.

«Подвиг Романа не только в том, что он возвращается к своей профессии, возвращается на лед, а еще в том, что это видно нам, людям без особых проблем, но вечно причитающим о невзгодах. Это невероятно духоподъемная история. Я постеснялся вчера подойти и высказать свое восхищение», - написал актер в соцсетях.

И решил, что выразить восхищение просто обязан, пусть уже после мероприятия, зато публично, благодаря соцсетям, люди узнают, что он восторгается подвигом Костомарова.

Напомним, фигурист угодил в реанимацию в январе. У него диагностировали пневмонию, начался сепсис, осложнения обернулись гангреной. Одну за одной Роману провели ряд ампутаций. Лишив кистей рук и стоп. Сейчас Костомарову предстоит протезирование рук.