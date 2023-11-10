«Я постеснялся подойти»: Сергей Бурунов восхитился Романом Костомаровым

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Актер считает, что фигурист совершил настоящий подвиг.

Фигурист Роман Костомаров стал звездой премии OK! Awards «Больше, чем звезды». Ему вручили награду как главному герою этого года. Олимпийский чемпион пришел на мероприятие с женой Оксаной Домниной, которая была рядом в самые тяжелые для спортсмена минуты.

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Перенесшим ампутацию конечностей фигуристом, который всеми силами стремится вернуться к привычной жизни и снова оказаться на льду, восхитился актер Сергей Бурунов. Звезда «Полицейского с Рублевки» считает, что Роман совершил настоящий подвиг.

«Подвиг Романа не только в том, что он возвращается к своей профессии, возвращается на лед, а еще в том, что это видно нам, людям без особых проблем, но вечно причитающим о невзгодах. Это невероятно духоподъемная история. Я постеснялся вчера подойти и высказать свое восхищение», - написал актер в соцсетях.

И решил, что выразить восхищение просто обязан, пусть уже после мероприятия, зато публично, благодаря соцсетям, люди узнают, что он восторгается подвигом Костомарова.

Напомним, фигурист угодил в реанимацию в январе. У него диагностировали пневмонию, начался сепсис, осложнения обернулись гангреной. Одну за одной Роману провели ряд ампутаций. Лишив кистей рук и стоп. Сейчас Костомарову предстоит протезирование рук.

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