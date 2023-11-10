«Подрасстроилась платьем Иды»: Собчак раскритиковала наряд Галич

Экс-ведущая «Дома-2» Ксения Собчак раскритиковала наряд блогера Иды Галич, который та выбрала для выхода в свет. Брюнетка блистала на вручении премии ОК! «Больше чем звезды» в числе других знаменитостей на мероприятии. Она выбрала для выхода в свет черный аутфит, закрывающий верх и низ. Собчак поспешила выдать свою оценку платью Галич.

«Как-то подрасстроилась платьем Иды на премии «ОК». Красиво, но такую новую фигуру в плотном бархате и оборках прятать», - выдала блондинка у себя в Телеграм.

К слову, Галич не так давно похудела и теперь щеголяет с новым размером одежды. И с такой фигурой может себе позволить абсолютно любые наряды, даже пышные, без риска выглядеть больше. Но Собчак не согласна, а расстроена.

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