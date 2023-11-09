Пышные кудряшки, губки-бантиком: Куркова показала фото подросшего сына от бизнесмена Амаряна

Равшана Куркова уже давно снимается в кино. В ее копилке большое количество ролей. Зрители ее знают по сериалу «А у нас во дворе». Она раньше тщательно скрывала личную жизнь. Многие удивились, когда у актрисы появился сын Гаспар. Не так давно мальчику исполнилось три года. А весной 2023 года звезда родила второго ребенка — дочку Самиру.
На днях Куркова выложила фото своего наследника. Она показала, как вырос Гаспар. Мальчик обладает вьющимися густыми волосами. Он повернулся к камере, показав лицо. Сын актриса унаследовал большие глаза и губы-бантики. Его папа бизнесмен Сергей Амарян. Однако Равшана с ним рассталась. И это произошло еще в прошлом году. Этой осенью у него и его новой девушки родилась дочка.
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Гаспар Амарян. Фото: соцсети
Пока неизвестно, от кого сама Куркова в этом году родила ребенка. Она не говорит о своей второй половинки. Но поклонники восхищаются ее детьми. Гаспар получил сотни комплиментов. «Ну какой милый», «Что за одуванчик», «Ой, этот сладкий взгляд», «Мамин красавец», «Эти губы! От мамы взял лучшее», — стали писать пользователи Сети.