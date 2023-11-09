Пышные кудряшки, губки-бантиком: Куркова показала фото подросшего сына от бизнесмена Амаряна

На днях Куркова выложила фото своего наследника. Она показала, как вырос Гаспар. Мальчик обладает вьющимися густыми волосами. Он повернулся к камере, показав лицо. Сын актриса унаследовал большие глаза и губы-бантики. Его папа бизнесмен Сергей Амарян. Однако Равшана с ним рассталась. И это произошло еще в прошлом году. Этой осенью у него и его новой девушки родилась дочка.

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