Повзрослевшие дети Пугачевой появились с родителями на вечеринке на Кипре: Лиза и Гарри стали такими большими

Алла Пугачева не так давно совершила большое путешествие. Больше года она прожила в Израиле, где даже пристроила двойняшек Лизу и Гарри в местную школу. Но в октябре она покинула страну. Артистка перебралась на Кипр. Однако недавно она на пару дней приезжала в Москву, а потом успела посетить Латвию с мужем Максимом Галкиным*.
На этот раз Примадонна воссоединилась с детьми, которые все это время были на Кипре. Там у певицы есть вилла прямо на морском побережье. Но на днях она посетила с семьей праздник. Дело в том, что племянница Галкина* Алина отметила свой день рождения. Брат юмориста с женой и детьми, как оказалось, тоже живет на острове. Именинница поделилась снимком с вечеринки.
Пугачева была в черном платье макси и шляпе. Она выпрямила волосы и оставила челку. К ней прильнул повзрослевший сын Гарри. 10-летний парень был в футболке и джинсах. Он носит прическу «горшок». А вот рядом с Максимом* сидела дочка Лиза, которая оделась в одном стиле с братом. Она кокетливо позировала, подставив пальчик к лицу.
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Алла Пугачева с детьми и Максим Галкин* с родными. Фото: соцсети
Поклонники поразились тому, как повзрослели двойняшки. Многие отметили, что Гарри скоро станет ростом с папу. Другие удивились, что Пугачева так сильно похудела.
По всей видимости, пара решила обосноваться на Кипре. На днях они даже завели там щенка, которого купили у заводчиков в Москве к дню рождения детей. Нового члена семьи назвали Рокки.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.