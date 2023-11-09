Повзрослевшие дети Пугачевой появились с родителями на вечеринке на Кипре: Лиза и Гарри стали такими большими

На этот раз Примадонна воссоединилась с детьми, которые все это время были на Кипре. Там у певицы есть вилла прямо на морском побережье. Но на днях она посетила с семьей праздник. Дело в том, что племянница Галкина* Алина отметила свой день рождения. Брат юмориста с женой и детьми, как оказалось, тоже живет на острове. Именинница поделилась снимком с вечеринки.

Пугачева была в черном платье макси и шляпе. Она выпрямила волосы и оставила челку. К ней прильнул повзрослевший сын Гарри. 10-летний парень был в футболке и джинсах. Он носит прическу «горшок». А вот рядом с Максимом* сидела дочка Лиза, которая оделась в одном стиле с братом. Она кокетливо позировала, подставив пальчик к лицу.

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