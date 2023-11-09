Племянница Галкина* показала честное фото Пугачевой на Кипре: воссоединилась с мужем и детьми

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене. Она предпочла выйти на пенсию и посвятить себя детям. В 2022 году певица увезла двойняшек Лизу и Гарри в Израиль. Она иногда виделась с друзьями. А этой осенью артистка покинула дом в Кесарии. Ходили слухи, что она уехала на Кипр.

Но сначала ее заметили в Москве, где Примадонна провела пару дней. А потом она уже была в Латвии с мужем Максимом Галкиным*. Оказалось, что все же супруги решили добраться до Кипра.