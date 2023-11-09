Племянница Галкина* показала честное фото Пугачевой на Кипре: воссоединилась с мужем и детьми

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене. Она предпочла выйти на пенсию и посвятить себя детям. В 2022 году певица увезла двойняшек Лизу и Гарри в Израиль. Она иногда виделась с друзьями. А этой осенью артистка покинула дом в Кесарии. Ходили слухи, что она уехала на Кипр.
Но сначала ее заметили в Москве, где Примадонна провела пару дней. А потом она уже была в Латвии с мужем Максимом Галкиным*. Оказалось, что все же супруги решили добраться до Кипра.
Как выяснилось, такой выбор был сделан неспроста. Там же сейчас живет и старший брат шоумена Дмитрий с семьей. И на днях они все собрались на вечеринке. Дело в том, что племянница Максима* отпраздновала день рождения. Алина Галкина выложила фото с праздника, на котором позировала с младшим братом на диване. Родители именинницы тоже попали в кадр.
«Сегодня я отдыхаю», — заявила она.
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Пугачева в черном платье в пол и шляпе позировала вместе с сыном Гарри. Мальчик оделся в одном стиле с сестрой Лизой. На них были джинсы и белые футболки. Девочка кокетливо сидела, закинув ногу на ногу в кресле с папой.
Алла Пугачева с детьми и Максим Галкин* с родными. Фото: соцсети
Поклонники поразились тому, как выросли двойняшки. 10-летние наследники Аллы Борисовны стали даже выглядеть взрослее. А вот сама певица удивила своим похудевшим видом. Черты ее лица стали острыми.
Добавим, что крестница звезды Алина недолго была на Кипре. Она вернулась в Россию, так как учится в МГИМО. А вот семьи Пугачевой, по всей видимости, теперь будет жить на острове.
Они даже завели щенка по кличке Рокки. Его купили у столичных заводчиков по случаю прошедшего в сентябре дня рождения двойняшек. Собака попала в просторные апартаменты в Лимасоле. Еще несколько лет назад Примадонна купила виллу, которая расположена прямо на берегу Средиземного моря, пишет kp.ru.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.