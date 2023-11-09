Неузнаваемая Бородина с дочками отметилась в метро в Бангкоке: ни капли макияжа, никакой укладки

На этот раз Бородина завершила съемки. У нее к тому моменту гостили дочки Теона и Маруся. 9 ноября они добрались до Бангкока. Телеведущая решила прокатиться с наследниками в местном метро. Она предстала в простой белой футболке оверсайз и черных лосинах. Ксения была без макияжа, а также без укладки, просто собрав волосы в хвост.

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