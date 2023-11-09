Неузнаваемая Бородина с дочками отметилась в метро в Бангкоке: ни капли макияжа, никакой укладки

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной в России. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Примечательно, что у телеведущей появились амбиции, чтобы стать ведущей другого проекта. И недавно она стала вести шоу «Последний герой», у которого обновился формат. Ей пришлось жить на острове в Таиланде, где не самые комфортные условия, много насекомых, пауков, скорпионов, ящериц и жаб.
На этот раз Бородина завершила съемки. У нее к тому моменту гостили дочки Теона и Маруся. 9 ноября они добрались до Бангкока. Телеведущая решила прокатиться с наследниками в местном метро. Она предстала в простой белой футболке оверсайз и черных лосинах. Ксения была без макияжа, а также без укладки, просто собрав волосы в хвост.
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Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что даж не узнали Бородину без грима и дорогих нарядов. «Как острова меняют людей», «Словно местная жительница», «Ого, прям загорелая шоколадка», «А где лоск и блеск?», «Совсем другой человек», «Так даже приятнее выглядит», «Загар украсил», «Ксюша тут совсем простенькая, девчуха», — стали писать в Сети.