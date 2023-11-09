Какая есть, умытая: Валя Карнавал в ванной комнате сверкнула своими формами в крохотном топике

На этот раз Валя вернулась после отпуска домой. Она пережила непростой период, так как ее мама попала в больницу. Но блогерша засняла себя в ванной комнате. Она смыла макияж, а также нанесла разные средства на кожу. При этом певица в тугом топике сверкнула грудью в глубоким декольте. Карнавал выглядела грустной. Брюки едва с нее не спадали.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».