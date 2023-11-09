Какая есть, умытая: Валя Карнавал в ванной комнате сверкнула своими формами в крохотном топике

Валя Карнавал уже давно стала популярной персоной. Она не только снимает видео для соцсетей, но и выпускает песни. В 21 год артистка уже наслаждается роскошной жизнью. Она ездит на дорогих машинах и отдыхает на Мальдивах. Недавно певица рассталась с женихом. Она сразу похудела и даже сменила имидж. Звезда теперь все чаще предстает в откровенных нарядах.
На этот раз Валя вернулась после отпуска домой. Она пережила непростой период, так как ее мама попала в больницу. Но блогерша засняла себя в ванной комнате. Она смыла макияж, а также нанесла разные средства на кожу. При этом певица в тугом топике сверкнула грудью в глубоким декольте. Карнавал выглядела грустной. Брюки едва с нее не спадали.
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Поклонники были удивлены тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что она буквально тает на глазах. «Ой, прям кожа и кости», «Такая печаль на лице, но нужно камеру включить. что за поколение», «Грудью сверкнула, пресс оголила! Отработала контент», «Валя, переживания нужно оставлять дома, а не показывать на камеру», «Без макияжа просто девушка», — стали писать в Сети.