Анна Хилькевич разрыдалась из-за победы Ирены Понарошку: девушки сражались в номинации «Новые формы»

Звезда «Универа» Анна Хилькевич в очередной раз не сдержала эмоций. Она расплакалась в своем блоге на глазах у поклонников и хейтеров. Причиной плохого настроения стало то, что достижения актрисы остались незамеченными.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На днях артистка посетила церемонию премии ОК! Awards «Больше чем звезды». Актриса шла на мероприятие не только для того, чтобы приятно провести время. Она не сомневалась, что вернется домой с наградой. Однако этого не случилось.

К большому удивлению Хилькевич, в номинации «Новые формы» победила не она, а телеведущая Ирена Понарошку. Ирену вызвали на сцену, помимо награды ей вручили приз от партнера церемонии — российского бренда концептуальных сумок ручной работы Ante Kovac.

Когда Анна поняла, что осталась без награды, она очень расстроилась. Ведь, по ее мнению, она полностью соответствовала требованиям. За последние 12 месяцев артистка успела открыть бизнес, заняться вокалом, а также поучаствовать в реалити-шоу.

«Не выиграла я премию короче. Стараешься, стараешься, фигачишь, пытаешься для людей все сделать, а им пофигу. Вот так вот бывает. Ничего, завтра новый день», — сквозь слезы сказала Анна.

Поклонники девушки уже давно заметили, что она не любит проигрывать. Поэтому они не очень удивились тому, что актриса была не в лучшем настроении после церемонии. Во время съемок шоу «Выжить в Дубае» тоже случился неприятный эпизод. Тогда Хилькевич расстроилась из-за победы Павла Мамаева.

Источник: woman.ru