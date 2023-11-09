«Осенний Лев»: Лиза Арзамасова подловила подросшего сына Ильи Авербуха в модном наряде — уже умеет позировать

Лиза Арзамасова уже давно стала знаменитой. Она недавно снялась в продолжении сериала «Папины дочки». В ее копилке множество ролей в кино и театре. Она также устроила свою личную жизнь. Актриса состоит в браке с Ильей Авербухом. От фигуриста у нее родился сын Лев. Пара всегда находит время на наследника, несмотря на свой плотный график.
Этой осенью Лиза часто устраивает прогулки. На новых фото она показала подросшего наследника. Актриса нарядила его в джинсы и модный бомбер. Его лук дополняла вязаная шапка мандариного цвета. Артистка показала, как Лев позировал, принимая разные позы. Он смотрел прямо в камеру.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лев Авербух. Фото: соцсети звезды
«Осенний Лев», – подписала пост звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик стал еще больше похож на свою маму. «Через 3 недели можно начинать ставить пьесу „Лев зимой“», «Как уже подрос, красавчик. Глазки передались по наследству», «Такой крутой парнишка», «Будущий похититель женских сердец», — стали писать подписчики.
Лев Авербух. Фото: соцсети звезды