«Осенний Лев»: Лиза Арзамасова подловила подросшего сына Ильи Авербуха в модном наряде — уже умеет позировать

Этой осенью Лиза часто устраивает прогулки. На новых фото она показала подросшего наследника. Актриса нарядила его в джинсы и модный бомбер. Его лук дополняла вязаная шапка мандариного цвета. Артистка показала, как Лев позировал, принимая разные позы. Он смотрел прямо в камеру.

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