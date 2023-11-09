«Еще трех лет нет, а уже работать хочет»: Пригожин заснял, как подросшая внучка Валерии помогает папе

Также к наследникам Валерии как к родным относится ее муж Иосиф Пригожин. Он также с радостью примеряет роль дедушки. На этот раз продюсер решил выложить новое видео. На кадрах Арсений сидит за компьютером вместе с наследницей. Кроха предстала в толстовке кофейного цвета. Она быстро перебирала пальчиками по клавиатуре, а потом засмеялась.

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