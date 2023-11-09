«Еще трех лет нет, а уже работать хочет»: Пригожин заснял, как подросшая внучка Валерии помогает папе

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она не перестает строить карьеру и записывать новые треки. Певица при этом успевает уделять время семье. Она является мамой троих детей, но ее дочка и сыновья уже выросли. На днях младший сын артистки Арсений Шульгин отметил 25-летие. У него растет дочка Селин. Звезда обожает нянчится с внучкой.
Также к наследникам Валерии как к родным относится ее муж Иосиф Пригожин. Он также с радостью примеряет роль дедушки. На этот раз продюсер решил выложить новое видео. На кадрах Арсений сидит за компьютером вместе с наследницей. Кроха предстала в толстовке кофейного цвета. Она быстро перебирала пальчиками по клавиатуре, а потом засмеялась.
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«Папина помощница. Еще трех лет нет, а уже работать хочет. 500 раз это видео пересмотрел», — написал Иосиф.
Поклонники были восхищены. Многие отметили, что девочка быстро растет и даже похожа на бабушку. А вот Валерия ранее показала архивные фото с сыном, на которых он с Селин — одно лицо.