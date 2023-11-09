Сестра Меган Маркл хочет много денег: подала в суд на знаменитую родственницу — подробности

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Саманта Маркл обвиняет свою младшую сестру в клевете. Женщина заявила, что у нее возникли серьезные проблемы после того, как ее звездная родственница дала интервью Опре Уинфри.

Со слов Саманты, ее начали преследовать хейтеры. Сестра герцогини Сассекской убеждена в том, что Меган своими неаккуратными высказываниями выставила ее самозванкой. Конечно, это самым печальным образом отразилось на репутации женщины.

Саманта утверждает, что продажи ее книги рухнули именно из-за интервью герцогини. И поэтому было бы неплохо выплатить ей компенсацию. За свои страдания женщина хочет получить 75 тысяч долларов.

К слову, это не первая попытка Саманты обогатиться за счет звездной родственницы. В первый раз она обратилась в суд весной 2022 года. Тогда ей отказали в удовлетворении иска.

Однако спустя полтора она года решила попробовать еще раз. Пока не ясно, как станут развиваться события. Что ж, будем наблюдать.

Источник: издание Daily Mail