«Костя решил убрать Диму»: Влад Соколовский впервые раскрыл тайну распада группы «БиС»

Влад Соколовский уже много лет выступает на сцене. Он еще ребенком выходил на одну сцену с Филиппом Киркоровым. Потом славу ему принесла «Фабрика звезд». Примечательно, что теперь артист пришел к Яне Чуриковой, которая ведет свой собственный проект. Они поговорили о начале его карьере.
Певец вспомнил, как разрывался между девчонками на съемках «Фабрики звезд», ухаживал за Юлией Паршутой и даже проносил алкоголь на площадку.
Также он рассказал, что сдружился с Димой Бикбаевым и Корнелией Манго. Это заметил продюсер проекта Константин Меладзе. И тогда у него и зародилась идея создать дуэт. Во время шоу Бикбаева выгнали после голосования. Но позже Влад понял, что это сделали, чтобы потом его красиво вернуть. Был создан дуэт «БиС». Это название вызвало много вопросов, но композитор просто взял первые фамилии их букв.
Поклонниц у группы было много. Но они заняли не первое и даже не второе место. Более того, дуэт разделил третье место с другой группой «ИнЯн». Это их разозлило сначала, но потом они поняли, что и это было частью плана, так как их стали жалеть фанаты проекта и популярность их только возросла.
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Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев. Фото: кадр из клипа
Больше трех лет они выступали. Им удавалось собирать «Олимпийский», а хиты «Катя, возьми телефон» и «Кораблики» были во всех чартах. Но Соколовский признался, что они с напарником были недовольны тем, как Меладзе ведет работу. Они постоянно звонили ему с жалобами по любым мелочам. А потом Бикбаев решил написать продюсеру письмо, в котором обозначил, как видит рабочий процесс. Это разозлило композитора.
Я не знаю точных диалогов Димы с Костей. Я не знаю их точных переписок. Но я думаю, главная причина — коллективное творчество в плохом смысле этого слова и отсутствие крепкой продюсерской руки.
Костя прекрасно знает и понимает, что если бы вовремя он стукнул по столу и сказал: «Ребят, хорош! Рты закрыли и не надо меня учить, как продюсировать, как песни писать!» Мы лезли где только можно было лезть.
Я внес танцы. Дима ненавидел меня за это. Дима меня кошмарил на интервью, он был начитанный. Он умел меня грамотно задвигать. Потом я настоял на том, чтобы меня подстригли», — признался он.
Влад Соколовский. Фото: кадр из шоу «Фабрика с Яной Чуриковой»
«На самом деле мы просто его задолбали. Мы вечно срались, это был какой-то ужас. Он просто устал», — сказал Влад.
По словам артиста, когда композитор прилетел в Москву, то их вызвали на общение, но в кабинет они заходили по одному.
«Костя решил убрать Диму из коллектива. Мне сказали, что будут ставить замену. Диму завели, видимо, то же самое сказали. Я слышал, что там все было на повышенных тонах. Дима выходит абсолютно разбитый. Оба столкнулись с полнейшей жестью», — заявил он в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».
Затем Соколовский снова пообщался с Меладзе. Они решили, что нельзя создавать дуэт с новым участником, так как это будет странно. После ухода Бикбаева Влад остался с Константином Шотовичем и надеялся на новые хиты, однако этого не произошло. У композитора два года почти был творческий кризис, он ничего не писал.
Певец в итоге не выдержал бездействия продюсера и сообщил ему, что больше не хочет с ним работать. Они снова увиделись. Тогда Меладзе его выслушал и позволил уйти, и даже дал согласие на исполнение всех песен, которые он написал. После этого Влад стал строить сольную карьеру.