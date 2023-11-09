«Костя решил убрать Диму»: Влад Соколовский впервые раскрыл тайну распада группы «БиС»

Также он рассказал, что сдружился с Димой Бикбаевым и Корнелией Манго. Это заметил продюсер проекта Константин Меладзе. И тогда у него и зародилась идея создать дуэт. Во время шоу Бикбаева выгнали после голосования. Но позже Влад понял, что это сделали, чтобы потом его красиво вернуть. Был создан дуэт «БиС». Это название вызвало много вопросов, но композитор просто взял первые фамилии их букв.

Поклонниц у группы было много. Но они заняли не первое и даже не второе место. Более того, дуэт разделил третье место с другой группой «ИнЯн». Это их разозлило сначала, но потом они поняли, что и это было частью плана, так как их стали жалеть фанаты проекта и популярность их только возросла.

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