«Истошно плачет, практически не ест»: звезда Comedy Woman Наталия Медведева со слезами заговорила о крохе-дочке

Наталия Медведева уже давно стала известной персоной. Она много лет играла в Comedy Woman. О личной жизни артистка говорит очень редко. Недавно она поделилась фото с мужем. А теперь звезда решила показать своего третьего ребенка, которого родила в 2022 году. Ее дочке летом исполнился один годик. Лицо крохи она долго скрывала, а вот ее имя до сих пор никому не раскрывает.
На этот раз Наталия вышла на связь с поклонниками. 38-летняя актриса не стала утаивать, что переживает трудный период. У нее возникли сложности с материнством. На фото она предстала в слезах. Оказалось, что ее младшая наследница не дает ей спокойно спать. У девочки режутся зубки. Из-за этого она стала очень беспокойной.
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Наталия Медведева. Фото: соцсети звезды
«Наша Буся.. Неделю, уже неделю продолжаются "зубы". Неделю ребенок истошно плачет, истерит, не слезает с рук, изгибается, практически не ест... Я не жалуюсь. Не играю в жертву... не прошу о помощи... это просто факт.
Сегодня в 3.30 ночи, прокричавшись в подушку от бессилия рядом с опухшим от слез ребенком, я явно и четко осознала... что слова „ой, девочка, тебе 25, 28, 30...и так далее... И ты еще не родила?!“ — это не оскорбление!
Они просто знают чуть больше. Когда тебе 20 ты можешь тупо не спать И тебе — ничего
Но когда тебе 40...отсутствие сна=практически смерть ( а с маленькими детьми бессонные ночи есть практически всегда). Не берем особые случаи или сдать на 24/7 бабушке и няням)», — заявила Медведева.
Она отметила, что карьера гораздо легче материнства. Поклонники поняли ее крик души. Многие постарались поддержать. Напомним, что актриса состоит в браке с капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем. У них также есть восьмилетний сын Илья и еще один пятилетний сын, которого имя она хранит в тайне.
Дочка Наталии Медведевой. Фото: соцсети звезды