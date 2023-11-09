«Истошно плачет, практически не ест»: звезда Comedy Woman Наталия Медведева со слезами заговорила о крохе-дочке

«Наша Буся.. Неделю, уже неделю продолжаются "зубы". Неделю ребенок истошно плачет, истерит, не слезает с рук, изгибается, практически не ест... Я не жалуюсь. Не играю в жертву... не прошу о помощи... это просто факт.

Сегодня в 3.30 ночи, прокричавшись в подушку от бессилия рядом с опухшим от слез ребенком, я явно и четко осознала... что слова „ой, девочка, тебе 25, 28, 30...и так далее... И ты еще не родила?!“ — это не оскорбление!

Они просто знают чуть больше. Когда тебе 20 ты можешь тупо не спать И тебе — ничего

Но когда тебе 40...отсутствие сна=практически смерть ( а с маленькими детьми бессонные ночи есть практически всегда). Не берем особые случаи или сдать на 24/7 бабушке и няням)», — заявила Медведева.