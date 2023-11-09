Как отметит свое 60-летие Михаил Ефремов: в колонии юбилей не является поводом для поблажек

10 ноября Михаилу Ефремову исполняется 60 лет. Свой юбилей артист встретит в белгородской колонии. Напомним, Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом. Все произошло в июне 2020 года, когда актер сел нетрезвым за руль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сначала Михаила Ефремова осудили на 8 лет, однако чуть позже Мосгорсуд изменил приговор по делу, уменьшив срок до 7 лет и 6 месяцев. В общем, праздники в обычном понимании этого слова пока актеру недоступны. Ведь для заключенных в день рождения не делают никаких поблажек.

По закону это самый обычный день. В юбилей не положено ни дополнительных свиданий, ни короткого рабочего дня, ни праздничного ужина. Все как обычно. Однако угостить товарищей по колонии разрешенными продуктами никто не запрещает.

Например, заключенный может заказать за свой счет торт. В Московской области есть из чего выбрать: доступно целых 8 наименований десерта. А вот в Белгородской области, где сейчас находится Ефремов, выбор более скудный: можно приобрести только вафельный торт.

Не исключено, что актера могут отпустить домой, но шанс мизерный. Так как обычно день рождения не является достаточным поводом для отпуска. Чаще всего осужденных отпускают на похороны или в связи с другими печальными событиями.

Источник: mk.ru