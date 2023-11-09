Лещенко рассказал правду о состоянии Пахмутовой, которая с трудом пережила смерть Добронравова

Александра Пахмутова сочинила много песен. В этом году она пережила одну из самых больших потерь в своей жизни. Умер ее любимый муж Николай Добронравов. Многие композиции она написали вместе. На похоронах артистка была опечалена и не отводила глаз от гроба.

После того, как она оказалась одна, родственники были обеспокоены. Знакомые заверяли, что звезда сильно тоскует по покойному мужу и каждый день плачет.