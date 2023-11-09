Лещенко рассказал правду о состоянии Пахмутовой, которая с трудом пережила смерть Добронравова

Александра Пахмутова сочинила много песен. В этом году она пережила одну из самых больших потерь в своей жизни. Умер ее любимый муж Николай Добронравов. Многие композиции она написали вместе. На похоронах артистка была опечалена и не отводила глаз от гроба.
После того, как она оказалась одна, родственники были обеспокоены. Знакомые заверяли, что звезда сильно тоскует по покойному мужу и каждый день плачет.
9 ноября Пахмутова впервые за 67 лет отмечает день рождения без мужа. Поклонники переживают за нее. Однако Лев Лещенко опроверг слухи, что композитор закрылась от всех и якобы чувствует себя никому не нужной. Он отметил, что видится с артисткой и приезжал на поминки Добронравова.
«Она, надо отдать должное ее силе духа, держится неплохо. Даже играла на рояле, а мы пели их легендарные песни. Много в тот вечер вспоминали минувшие дни, много было сказано добрых, трепетных и правдивых слов про Николая Николаевича. Александре Николаевне это было приятно», – заверил Лещенко.
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Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото: Global Look Press
Также Лев Валерьянович подчеркнул, что его подруга не сидит в четырех стенах. Она недавно посетила концерт, сделанный в честь 105-летнего юбилея комсомола, который в конце октября в Колонном зале Дома Союзов. Певец отметил, что Пахмутова тогда была бодра духом и хорошо держалась на публике.
Лещенко также добавил, что все слухи ложь. Он подчеркнул, что легендарный композитор «абсолютно адекватна». А в день рождения к ней приедут близкие, чтобы поздравить с 94-летием. От масштабного праздника именинница отказалась, что посидит с друзьями за столом, пишет «МК».