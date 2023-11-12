«Что-то большее, чем дружба»: Егор Крид откровенно высказался об отношениях с Клавой Кокой

Егор Крид и Клава Кока близко общаются много лет. Звездам не раз приписывали роман, однако они опровергали слухи.

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Обычно певец называл коллегу близкой подругой, однако сейчас неожиданно заявил, что вообще не верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Егор признался, что к Клаве у него совершенно особое отношение.

«Мне кажется, когда мужчина дружит с девушкой, кто-то чувствует что-то чуть больше. Я всегда считал, что между нами уже нечто больше, чем просто дружба. Мы давно знаем друг друга, мы уже как семья», — высказался Крид.

Напомним, Кока долгое время была так увлечена творчеством и карьерой, что отодвигала личную жизнь на второй план. В итоге она нашла свое счастье в рамках шоу «Сердце Клавы».

В финале певица выбрала блогера Александра Поверина. Сейчас их отношения стремительно развиваются.

По материалам YouTube-канала Егора Крида KREED FAMILY.