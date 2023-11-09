Влад Соколовский тайно женился на Ангелине Сурковой: без пышного праздника

Влад Соколовский и Ангелина Суркова стали родителями еще в прошлом году. Пара воспитывает сына. Мальчика назвали Дэвидом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако счастливые родители не спешили в ЗАГС. Во всяком случае, так казалось со стороны. Так как артист и модель все это время молчали о своем семейном положении.

Но не так давно выяснилось, что молодые люди уже давно состоят в официальном браке. Информация об этом всплыла в одном из последних интервью певца.

На вопрос о свадьбе Соколовский ответил, что он не торопится, так как штамп в паспорте уже давно стоит. Торжество будет, но позже — заверил Влад. Пока из-за плотного рабочего графика на это просто нет времени.

«Когда ребенок появился на свет, мы тут же пошли и тайно расписались. Просто зашли в МФЦ… А через полгода я вернулся с проекта «Звезды в Африке» и прямо на следующий день сделал Лине официальное предложение», — рассказал артист.

Источник: шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».