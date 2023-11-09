Ирина Шейк рассказала о том, что ее связывает с Брэдли Купером: больше никаких интриг

Ирина Шейк и Брэдли Купер долгое время считались одной из красивейших пар шоу-бизнеса. Но, к сожалению, их отношения так и не переросли в крепкий брак.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Несмотря на наличие общей дочери Леи, модель и актер расстались. С того момента прошло уже 4 года. Однако слухи вокруг бывших возлюбленных не утихают и по сей день.

В последние месяцы в Сети то и дело появлялась информация о том, что Ирина Шейк выбирает между отцом своей дочери и футболистом Томом Брэди. Но, похоже, эти домыслы не соответствуют действительности.

Не так давно Брэдли Купер закрутил роман с другой моделью. 48-летний актер стал появляться в компании 28-летней Джиджи Хадид. И, по словам источников, близких к паре, у них все довольно серьезно.

«Их отношения как будто на стероидах. Все становится серьезным очень быстро. Они вместе каждый день. Он считает ее интеллектуально интересной», — говорят инсайдеры.

В общем, подогревать интерес публики слухами больше не получится. В одном из своих последних интервью Шейк ясно дала понять, что ее с Купером связывает только ребенок. 37-летняя модель похвалила Брэдли как отца и ни слова не сказала о личных отношениях.

«Он лучший отец, о котором мы с Леей могли мечтать. Я делюсь только рабочими планами, потому что решила сохранить личную жизнь личной. Это то, что принадлежит мне. Если однажды я почувствую, что хочу поделиться чем-то частным, я это сделаю», — сказала Ирина.

Источник: elle.com