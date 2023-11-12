«Мужики боятся Олю»: почему Бузова не может наладить личную жизнь

Филипп Киркоров близко дружит с Ольгой Бузовой. Поп-король радуется творческим успехам поющей ведущей, а вот ее личная жизнь его не на шутку огорчает.

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По мнению Киркорова, Бузова нравится многим мужчинам, однако они не решаются подойти к звезде.

«Мужики боятся Олю. Она вся такая успешная, красивая, богатая. Они думают: я не достоин такой. Не бойтесь, вы достойны», — высказался артист.

Недавно Бузова призналась, что после разрыва с Давидом Манукяном у нее не было близких отношений ни с одним мужчиной. Тогда многие не поверили теледиве, а вот Филипп Бедросович не стал сомневаться в ее словах.

«Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта. Но возможно! Ведь у нее все только по любви», — подытожил Киркоров.

Ранее Бузова примерила провокационный наряд. Певица игриво расстегнула рубашку, продемонстрировав розовое кружевное белье.

По материалам подкаста «You wanna scandal now?» для платформы VK.