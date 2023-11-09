Дарья Мельникова впервые вышла в свет с новым возлюбленным: кто он и как выглядит (фото)

Похоже, личная жизнь звезды сериала «Папины дочки», актрисы Дарьи Мельниковой, пережившей развод, начала налаживаться. Судя по всему, отношения Дарьи Мельниковой с новым возлюбленным вполне себе серьезные, раз она решилась представить его публике.

В компании избранника Дарья Мельникова появилась на светской презентации фильма «Волшебный участок», в котором она сыграла одну из ролей.

Дарья Мельникова во время светского мероприятия просто светилась от счастья. Очевидно, что причина прекрасного настроения актрисы — ее новая любовь.

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