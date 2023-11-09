Дарья Мельникова впервые вышла в свет с новым возлюбленным: кто он и как выглядит (фото)

Дарья Мельникова. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Дарья Мельникова, перестала скрывать избранника.

Похоже, личная жизнь звезды сериала «Папины дочки», актрисы Дарьи Мельниковой, пережившей развод, начала налаживаться. Судя по всему, отношения Дарьи Мельниковой с новым возлюбленным вполне себе серьезные, раз она решилась представить его публике.

В компании избранника Дарья Мельникова появилась на светской презентации фильма «Волшебный участок», в котором она сыграла одну из ролей.

Дарья Мельникова во время светского мероприятия просто светилась от счастья. Очевидно, что причина прекрасного настроения актрисы — ее новая любовь.

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На презентации сериала влюбленные все время были вместе, а бойфренд Дарьи Мельниковой не выпускал ее руку из своей.

Как удалось выяснить журналистам, избранник Дарьи Мельниковой — ее коллега, актер Роман Набатов. Ему 33 года, он на пару лет старше возлюбленной.

Зрителям Роман Набатов знаком по фильмам «Краткий курс счастливой жизни», «Счастливы вместе», «Зови меня мамой» и другим.

По материалам thevoicemag.ru

Актер Роман Набатов. Фото: соцсети

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