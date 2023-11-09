Дарья Мельникова впервые вышла в свет с новым возлюбленным: кто он и как выглядит (фото)

Похоже, личная жизнь звезды сериала «Папины дочки», актрисы Дарьи Мельниковой, пережившей развод, начала налаживаться. Судя по всему, отношения Дарьи Мельниковой с новым возлюбленным вполне себе серьезные, раз она решилась представить его публике.
В компании избранника Дарья Мельникова появилась на светской презентации фильма «Волшебный участок», в котором она сыграла одну из ролей.
Дарья Мельникова во время светского мероприятия просто светилась от счастья. Очевидно, что причина прекрасного настроения актрисы — ее новая любовь.
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На презентации сериала влюбленные все время были вместе, а бойфренд Дарьи Мельниковой не выпускал ее руку из своей.
Как удалось выяснить журналистам, избранник Дарьи Мельниковой — ее коллега, актер Роман Набатов. Ему 33 года, он на пару лет старше возлюбленной.
Зрителям Роман Набатов знаком по фильмам «Краткий курс счастливой жизни», «Счастливы вместе», «Зови меня мамой» и другим.
По материалам thevoicemag.ru
Актер Роман Набатов. Фото: соцсети