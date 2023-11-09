«Хотелось легкости»: вернувшаяся на «Дом-2» Саша Черно раскрыла правду о романе с Дмитрием Хулиганом

На днях вернувшаяся на реалити-шоу «Дом-2» после разрыва с мужем Иосифом Оганесяном Саша Черно уже сделала первую попытку построить отношения.
Для нового романа Саша Черно выбрала Дмитрия Хулигана. Но, судя по всему, поклонники напрасно ждут, что на проекте появится интересная во всех отношениях пара. Саша Черно сделала заявление, которым дала понять, кто они с Дмитрием друг другу на самом деле.
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«Естественно, люди-фрики подвергаются большей критике. Они делают шоу. Вся их жизнь — шоу. Но и у клоунов есть душа. Правда, хороший парень. Смотрите глубже. На данный момент, мы просто общаемся. Хотелось легкости, но мы же на «Доме-2». Мы остались друзьями», — написала Саша Черно в микроблоге.
Напомним, на днях Саша Черно появилась на телестройке. По некоторым данным, она выдвинула свои условия возвращения на проект. Саше Черно нужно, чтобы на реалити-шоу пришел Иосиф Оганесян, с которым она порвала, и ее сестра Таня. Родственницу Саша Черно хотела использовать в качестве няньки для сына Стефана.