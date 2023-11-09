«Хотелось легкости»: вернувшаяся на «Дом-2» Саша Черно раскрыла правду о романе с Дмитрием Хулиганом

«Естественно, люди-фрики подвергаются большей критике. Они делают шоу. Вся их жизнь — шоу. Но и у клоунов есть душа. Правда, хороший парень. Смотрите глубже. На данный момент, мы просто общаемся. Хотелось легкости, но мы же на «Доме-2». Мы остались друзьями», — написала Саша Черно в микроблоге.

Напомним, на днях Саша Черно появилась на телестройке. По некоторым данным, она выдвинула свои условия возвращения на проект. Саше Черно нужно, чтобы на реалити-шоу пришел Иосиф Оганесян, с которым она порвала, и ее сестра Таня. Родственницу Саша Черно хотела использовать в качестве няньки для сына Стефана.