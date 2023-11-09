Кира Прошутинская — про Андрея Малахова: «Считаю его, может быть, лучшим ведущим на телевидении»

Кира Прошутинская фактически раскрыла секрет популярности Андрея Малахова у поклонников. Он — в искреннем интересе Андрея Малахова к человеку, с которым общается в конкретный момент, в участии. При этом сама Кира Прошутинская прийти на программу Андрея Малахова не готова. Она не знает, о чем говорить. Считает, что передача о ней не будет интересной.

«Секрет популярности Андрея — в его участии. Поэтому и люди с ним замечательно разговаривают. Ведь он многим помогает, но не афиширует это. Мне кажется, он по-настоящему верующий человек», — добавила Кира Прошутинская.

По материалам MK.RU