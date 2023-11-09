Кира Прошутинская — про Андрея Малахова: «Считаю его, может быть, лучшим ведущим на телевидении»

78-летняя Кира Прошутинская — автор нескольких программ, создатель телекомпании, продюсер и журналист, в недавнем интервью, в частности, назвала своих любимых телеведущих.
К их числу относится и ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов.
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«Он, честно говоря, не Цицерон: часто ему трудно что-то сформулировать, найти нужные слова, но в нем такая человеческая искренность, такая теплота, интерес к человеку, желание помочь, за что я очень ценю его и считаю, может быть, лучшим ведущим на телевидении», — высказалась Кира Прошутинская.
Кира Прошутинская. Фото: Global Look Press
Кира Прошутинская фактически раскрыла секрет популярности Андрея Малахова у поклонников. Он — в искреннем интересе Андрея Малахова к человеку, с которым общается в конкретный момент, в участии. При этом сама Кира Прошутинская прийти на программу Андрея Малахова не готова. Она не знает, о чем говорить. Считает, что передача о ней не будет интересной.
«Секрет популярности Андрея — в его участии. Поэтому и люди с ним замечательно разговаривают. Ведь он многим помогает, но не афиширует это. Мне кажется, он по-настоящему верующий человек», — добавила Кира Прошутинская.
По материалам MK.RU