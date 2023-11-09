Татьяна Арнтгольц заключила в объятия сынишку от Марка Богатырева: «Мое счастье»

Актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц этой осенью уволилась из телепрограммы «Жди меня». Объяснила такой шаг высокой нагрузкой. Теперь времени у нее стало побольше, и она старается проводить его рядом с самыми любимыми. Сейчас она счастлива в браке с актером Марком Богатыревым, а также воспитывает двухлетнего сынишку Данилу.
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Редкие кадры звездной мамы и крохи-сына подписчики ждут всегда с нетерпением. И накануне Татьяна показала, как заключила в объятия своего любимого кроху.
Татьяна Арнтгольц с сыном.
«Мое счастье», - подписала кадр Татьяна.
Данила растет копией отца, который тоже души не чает в сынишке. У Арнтгольц также есть дочь от первого брака, 14-летняя Маша, отцом которой является Иван Жидков. Девочка не так давно решила переехать к отцу.