Татьяна Арнтгольц заключила в объятия сынишку от Марка Богатырева: «Мое счастье»

Актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц этой осенью уволилась из телепрограммы «Жди меня». Объяснила такой шаг высокой нагрузкой. Теперь времени у нее стало побольше, и она старается проводить его рядом с самыми любимыми. Сейчас она счастлива в браке с актером Марком Богатыревым, а также воспитывает двухлетнего сынишку Данилу.

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Редкие кадры звездной мамы и крохи-сына подписчики ждут всегда с нетерпением. И накануне Татьяна показала, как заключила в объятия своего любимого кроху.