Загорелая Яна Кошкина подразнила видами сзади: вильнула пышным тылом в стрингах на пляже

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина улетела отдыхать на Мальдивы. Этому предшествовала публикация в свадебном платье. Актриса всячески намекает, что теперь замужем, правда, кольцо на пальце не светит.
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Зато щедро демонстрирует свои прелести в купальнике. Красотка уже сильно загорела и теперь больше фотографируется.
Яна Кошкина. Фото: соцсети
На новом фото она позировала перед камерой задом. Вильнув пышным тылом в стрингах, звезда продемонстрировала не только красивый загар, но и свою роскошную фигуру. Подписчики пришли в восторг от снимка, усыпав девушку комплиментами.