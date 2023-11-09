Загорелая Яна Кошкина подразнила видами сзади: вильнула пышным тылом в стрингах на пляже

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина улетела отдыхать на Мальдивы. Этому предшествовала публикация в свадебном платье. Актриса всячески намекает, что теперь замужем, правда, кольцо на пальце не светит.

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Зато щедро демонстрирует свои прелести в купальнике. Красотка уже сильно загорела и теперь больше фотографируется.