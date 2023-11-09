«Уже неудобно спать»: Брутян показала, как сынишке от Прилучного стало тесно в своей колыбели – вырос

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети

Актриса задумалась о замене спального места.

Актриса Зепюр Брутян в этом году впервые стала мамой. Весной она родила мужу Павлу Прилучному сына Микаэля. И теперь демонстрирует всему Интернет-пространству, как счастлива в материнстве.

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Прада, лица крохи она не показывает. Но подписчики имеют возможность наблюдать, как растет кроха. А он уже так вырос, что не помещается в кроватке. Брутян засняла, как уже тесно мальчику в своей колыбельке.

Сын Брутян и Прилучного. Фото: соцсети

«Пора кроватку менять. Звездочке уже неудобно спать», - задумалась мама.

Напомним, для Прилучного сын от Брутян уже стал третьим ребенком. От первого брака с Агатой Муцениеце у него двое детей-школьников Мия и Тимофей.

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