«Уже неудобно спать»: Брутян показала, как сынишке от Прилучного стало тесно в своей колыбели – вырос

Актриса Зепюр Брутян в этом году впервые стала мамой. Весной она родила мужу Павлу Прилучному сына Микаэля. И теперь демонстрирует всему Интернет-пространству, как счастлива в материнстве.

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Прада, лица крохи она не показывает. Но подписчики имеют возможность наблюдать, как растет кроха. А он уже так вырос, что не помещается в кроватке. Брутян засняла, как уже тесно мальчику в своей колыбельке.