Кристина Орбакайте отказалась от выступлений в России: в новогодних шоу не появится

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте сделала головокружительную карьеру в России. Гастроли по стране, съемки в кино приносили ей немалые доходы.

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При этом, звезда уже давно не живет в Москве, а поселилась с мужем и дочкой в Нью-Йорке. Туда же в прошлом году перебрался ее старший сын Никита Пресняков, а вот младшего Дени Байсарова след простыл – непубличный молодой человек, судя по всему, скрывается.

Теперь же стало известно, что Орбакайте отказалась от выступлений в России. Как сообщает kp.ru, в конце октября телеканалы приступили к съемкам новогодних передач и концертов, в декабре грядет «Песня года», и дочка Пугачевой была в числе постоянных участниц этих мероприятий.

Но не в этот раз. Орбакайте отказалась от съемок, не объясняя причину. Судя по всему, приезжать в Россию в ближайшее время она не намерена.