«Полностью утратила свою аудиторию»: организатор концертов вынес вердикт Пугачевой

Приезд Аллы Пугачевой в ноябре был не только внезапным, но и краткосрочным. И наделал много шума. По сей день существует несколько версий, зачем же она наведалась в Россию на самом деле.

Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»

Появилось еще одно сообщение, проливающее свет на появление Примадонны. Якобы, звезда прилетала в звукозаписывающую студию и записала несколько песен, теперь подыскивает музыкантов, поскольку намерена ненадолго вернуться на сцену. Это может состояться в новогодние праздники, и даже известен уже ценник за выступление – рекордные 500 тысяч долларов.

Но светит ли Примадонне такой заработок, сомневаются многие. Продюсер, промоутер и организатор концертов Евгений Морозов.

«Пугачева полностью утратила свою аудиторию, которая способна прийти к ней на закрытый концерт. Хотя бесплатно могут прийти послушать, но платить даже 10 000 рублей за билет никто не станет. Алла Пугачева, тем более, никогда не работала бесплатно», - считает эксперт.

А вот в Дубае Пугачевой удача светит ярче. Там, по словам Морозова, много денег, и «всегда найдется тот, который сможет заплатить ей гонорар и побольше 500 000 долларов. Кто-нибудь из беглых коммерсантов, если захочет привлечь к себе внимание», полагает промоутер.

По материалам сайта aif.ru