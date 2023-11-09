«Спасибо моей жене, что вижу всех!»: Костомаров сделал заявление про Домнину

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров появился на красной дорожке премии OK! Awards «Больше чем звезды». Рядом с фигуристом неотступно следовала его поддержка и опора – жена Оксана Домнина. Она пришла снова порадоваться за мужа, ведь ему вручили награду как главному герою года.

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Сам Костомаров признался, что именно супруге обязан тем, что сегодня имеет возможность быть в обществе. Именно Домнина все время была рядом и делала все от нее зависящее. Он поблагодарил жену за это.