«Спасибо моей жене, что вижу всех!»: Костомаров сделал заявление про Домнину

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров появился на красной дорожке премии OK! Awards «Больше чем звезды». Рядом с фигуристом неотступно следовала его поддержка и опора – жена Оксана Домнина. Она пришла снова порадоваться за мужа, ведь ему вручили награду как главному герою года.
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Сам Костомаров признался, что именно супруге обязан тем, что сегодня имеет возможность быть в обществе. Именно Домнина все время была рядом и делала все от нее зависящее. Он поблагодарил жену за это.
«Я счастлив, что у меня есть возможность всех вас видеть. Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации, в какую попал 8 месяцев назад. Спасибо моей любимой жене, что вижу всех вас!» - высказался о своей ситуации Костомаров.
Напомним, в январе этого года фигурист угодил в реанимацию с пневмонией, затем начались осложнения – сепсис, гангрена, приведшая к ампутации не только стоп, но и кистей рук. Но чемпион смогу одержать свою главную победу в жизни. И уже даже в конце лета встал на коньки.
По материалам сайта kp.ru