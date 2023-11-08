«Вот у нас какое создание»: Максим Галкин* сообщил о пополнении в семье (видео)

Шоумен Максим Галкин* представил поклонникам нового члена семьи - очаровательного домашнего питомца, собачку по кличке Роки.

Сообщил Максим Галкин* о пополнении в семье милым видео с участием Роки. Забавный песик норовит забраться на постель к своему хозяину, но Максим Галкин старательно его не пускает.

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«Вот у нас какое создание. Что это за волчок тут? Что ты хочешь, Роки?» - спрашивает за кадром у песика Максим Галкин.

Он нежно гладит песика, показывая его довольную мордочку.