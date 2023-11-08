«Вот у нас какое создание»: Максим Галкин* сообщил о пополнении в семье (видео)

Шоумен Максим Галкин* представил поклонникам нового члена семьи - очаровательного домашнего питомца, собачку по кличке Роки.
Сообщил Максим Галкин* о пополнении в семье милым видео с участием Роки. Забавный песик норовит забраться на постель к своему хозяину, но Максим Галкин старательно его не пускает.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Вот у нас какое создание. Что это за волчок тут? Что ты хочешь, Роки?» - спрашивает за кадром у песика Максим Галкин.
Он нежно гладит песика, показывая его довольную мордочку.
«Красавец наш, умница», - приговаривает Максим Галкин* при этом.
В этот момент к папе подходит Гарри.
«Он к тебе хочет», - озвучивает Гарри желание Роки.
Максим Галкин* пропускает его мимо ушей, продолжая гладить и тискать пса.
Вероятно, Максим Галкин* и Алла Пугачева завели собаку в утешение своим детям Гарри и Лизе, которые из-за частых переездов родителей из одной страны в другую испытывают стресс.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.