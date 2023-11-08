«Вот у нас какое создание»: Максим Галкин* сообщил о пополнении в семье (видео)

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Global Look Press

У Максима Галкина* и Аллы Пугачевой появился очаровательный малыш.

Шоумен Максим Галкин* представил поклонникам нового члена семьи - очаровательного домашнего питомца, собачку по кличке Роки.

Сообщил Максим Галкин* о пополнении в семье милым видео с участием Роки. Забавный песик норовит забраться на постель к своему хозяину, но Максим Галкин старательно его не пускает.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Вот у нас какое создание. Что это за волчок тут? Что ты хочешь, Роки?» - спрашивает за кадром у песика Максим Галкин.

Он нежно гладит песика, показывая его довольную мордочку.

«Красавец наш, умница», - приговаривает Максим Галкин* при этом.

В этот момент к папе подходит Гарри.

«Он к тебе хочет», - озвучивает Гарри желание Роки.

Максим Галкин* пропускает его мимо ушей, продолжая гладить и тискать пса.

Вероятно, Максим Галкин* и Алла Пугачева завели собаку в утешение своим детям Гарри и Лизе, которые из-за частых переездов родителей из одной страны в другую испытывают стресс.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Читайте также