«Не хочу углубляться в эту тему»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов сделал заявление об отношениях в семье и маленьком сыне

Бывшие участники «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина Ослина — одна из крепких пар, вышедших с проекта. Они уже несколько лет вместе, воспитывают сына Святослава и транслируют в соцсетях, что их союз получился очень счастливым и гармоничным.
Супруги обожают пошутить. В микроблоге Андрей Черкасов сделал несколько заявлений, которые только развеселили поклонников звездной пары.
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«Шесть лет назад мы с Кристиной заключили вот этот договор, и по нему я должен был помочь ей раскрутиться на телевидении и раскрутить ее социальные сети. Собственно, полтора миллиона подписчиков, свою задачу я выполнил», — признался Андрей Черкасов.
На этом Андрей Черкасов не остановился и поделился откровениями о сыне Святославе, которому три с половиной года.
«Вы спросите, а как же Святослав? Святослав — мой сын, но не от Кристины. Я не хочу углубляться в эту тему, может, как-нибудь потом расскажу. В целом, мы очень сдружились за это время и надеемся на ваше понимание. Самое главное — это то, что мы хотим быть с вами честными», — добавил Андрей Черкасов.
Преданные фанаты Черкасова посмеялись вместе с ним. Все прекрасно поняли, что признания ведущего «Дома-2» стали своеобразной пародией на недавнее заявление популярного блогера о том, что его роман с одной из певиц был целиком и полностью пиар-акцией по раскрутке вокалистки. А ребенок, которого она ждет, не от него.