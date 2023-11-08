«Не хочу углубляться в эту тему»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов сделал заявление об отношениях в семье и маленьком сыне

Бывшие участники «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина Ослина — одна из крепких пар, вышедших с проекта. Они уже несколько лет вместе, воспитывают сына Святослава и транслируют в соцсетях, что их союз получился очень счастливым и гармоничным.

Супруги обожают пошутить. В микроблоге Андрей Черкасов сделал несколько заявлений, которые только развеселили поклонников звездной пары.

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