«Не хочу лукавить, говорить, что она большая певица»: известная телеведущая высказалась об Ольге Орловой

Известная телеведущая и автор биографических программ о знаменитых и успешных женщинах Кира Прошутинская призналась, что иногда меняла свое мнение о звезде после беседы с ней.
Чаще - в положительную сторону. В частности, Кира Прошутинская рассказала, что огромное впечатление на нее произвела беседа с экс-солисткой группы «Блестящие», а ныне ведущей «Дома-2» Ольгой Орловой.
Кира Прошутинская была поражена тем, насколько глубоким человеком и преданной подругой оказалась Ольга Орлова.
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Кира Прошутинская. Фото: Global Look Press
«Я думала: ну, пришел на программу типичный представитель шоу-бизнеса. Я и сейчас не хочу лукавить, говорить, что она большая певица. Но эта маленькая женщина на высоченных шпильках, красивая, хрупкая, очень достойная, оказалась человеком умным, глубоким, серьезным и очень порядочным в дружбе, хранящая память о Жанне (Фриске – ред.) и не желающая за ее счет пиариться», - поделилась Кира Прошутинская.
По материалам MK.RU