«Не хочу лукавить, говорить, что она большая певица»: известная телеведущая высказалась об Ольге Орловой

Известная телеведущая и автор биографических программ о знаменитых и успешных женщинах Кира Прошутинская призналась, что иногда меняла свое мнение о звезде после беседы с ней.

Чаще - в положительную сторону. В частности, Кира Прошутинская рассказала, что огромное впечатление на нее произвела беседа с экс-солисткой группы «Блестящие», а ныне ведущей «Дома-2» Ольгой Орловой.

Кира Прошутинская была поражена тем, насколько глубоким человеком и преданной подругой оказалась Ольга Орлова.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».