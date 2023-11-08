«Какой-то бред»: основатель студии звукозаписи в Твери отреагировал на сообщения о новых песнях Аллы Пугачевой

В эту среду, 8 ноября, на информационных лентах появились сообщения о том, что Алла Пугачева якобы 3 ноября посетила город Тверь, чтобы на местной звукозаписывающей студии записать три новые песни.
Об этом журналистам рассказал звукорежиссер Игорь Лалетин. Он уточнил, что Алла Пугачева записала треки не для поклонников, а для своей семьи.
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Между тем, основатель студии «Салам» в Твери Михаил Саламов в беседе с прессой дал понять, что удивлен информацией подобного рода.
«Какой-то бред пишут!» - так отреагировал на новости о песнях Аллы Пугачевой Михаил Саламов.
Стоит отметить, что Алла Пугачева много лет находится в добрых отношениях с Михаилом Саламовым. Примадонна вполне могла заехать к нему на студию по пути, чтобы повидаться и попить чайку, например.
Впрочем, и сам Саламов факт встречи с Аллой Пугачевой в первые дни ноября отрицать не стал.
«Да, была. Больше ничего сказать не могу», - подтвердил и поставил границы одновременно Михаил Саламов.
По материалам kp.ru