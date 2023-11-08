«Какой-то бред»: основатель студии звукозаписи в Твери отреагировал на сообщения о новых песнях Аллы Пугачевой

В эту среду, 8 ноября, на информационных лентах появились сообщения о том, что Алла Пугачева якобы 3 ноября посетила город Тверь, чтобы на местной звукозаписывающей студии записать три новые песни.

Об этом журналистам рассказал звукорежиссер Игорь Лалетин. Он уточнил, что Алла Пугачева записала треки не для поклонников, а для своей семьи.

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Между тем, основатель студии «Салам» в Твери Михаил Саламов в беседе с прессой дал понять, что удивлен информацией подобного рода.