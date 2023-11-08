Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер готовится к свадьбе: показала своего возлюбленного

Недавно Зоя похвасталась, что стала невестой. Она получила предложение руки и сердца от избранника. Вскоре актриса все же показала, кто скоро станет ее мужем. Ее возлюбленным оказался красавец-актер Максим Белбородов.

«Я сказала да! И пока я невеста. О дальнейших шагах сообщим», — заявила 36-летняя артистка.

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