Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер готовится к свадьбе: показала своего возлюбленного

Зоя Бербер прославилась благодаря сериалу «Реальные пацаны». 13 лет она играет Леру Оборину. Только в этом году вышел заключительный сезон проекта. Также актриса играет в театре и снимается в других проектах. Поклонники так привыкли ее видеть в кадре с Николаем Наумовым, что даже не подозревали, что в настоящей жизни у нее другой возлюбленный.
Недавно Зоя похвасталась, что стала невестой. Она получила предложение руки и сердца от избранника. Вскоре актриса все же показала, кто скоро станет ее мужем. Ее возлюбленным оказался красавец-актер Максим Белбородов.
«Я сказала да! И пока я невеста. О дальнейших шагах сообщим», — заявила 36-летняя артистка.
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Зоя Бербер. Фото: соцсети звезды
Поклонники рады за Бербер. Многие поздравляют ее с радостным событием. Напомним, что ранее она уже пыталась создать семью. На съемках «Реальных пацанов» в 2010 году у нее закрутился роман со сценаристом и креативным продюсером Александром Синегузовым.
Более того, спустя пять лет у них родилась дочка Надежда. Но даже после этого она не дождалась заветного кольца В 2020 году они расстались. С бывшим избранником Зоя сохранила теплые отношения.
Зоя Бербер и Максим Белбородов. Фото: соцсети звезды
У Белбородова был серьезный роман с актрисой Викторией Агалаковой. Но они так и не стали мужем и женой. Максима многие знают по ролям в картинах: «Цыпленок жареный», «Тест на беременность-2», «Мажор», «Отель Элеон» и «Лед». А недавно он получили на роль в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь».