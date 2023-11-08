«Мне с тобой жилось очень легко»: Валерия обратилась к своему младшему сыну Арсению Шульгину в его юбилей

Валерия много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в стране еще в молодости. Но до сих пор артистка выпускает песни, записывает дуэты и снимается в музыкальных шоу. Во всем ее поддерживает муж Иосиф Пригожин. От прошлых отношений у звезды есть дети, с которыми она поддерживает теплые отношения. 8 ноября певица поздравила младшего сына с юбилеем.
Арсений Шульгин живет в Москве. он уже женился на своей избраннице Лиане и воспитывает дочку Селин. Артистка часто нянчится со своей внучкой. На этот раз она выложила архивное фото с наследником и призналась, что девочка очень похожа на своего папу. Также артистка посетовала, что ее наследник быстро вырос и стал прекрасным мужем.
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Арсений Шульгин. Фото: соцсети звезды
«Сынуля мой родной! С юбилеем тебя!!!! 25 лет. Как же быстро мчится время. Смотрю на твои детские фото и вспоминаю, что ты уже тогда был каким-то не по возрасту взрослым и сознательным. Мне с тобой жилось очень легко — всегда были на одной волне.
Сегодня ты мужчина, глава семьи, но я и сейчас не перестаю удивляться твоей серьёзности и чувству ответственности, чем бы ни занимался.
Отдельное спасибо тебе и, разумеется, Лианочке) за нашу любимую Селинку. Как же она на тебя похожа! Будь счастлив, мой мальчик, любим и здоров! Люблю тебя бесконечно», – написала звезда.
Селин Шульгина. Фото: соцсети звезды
Пригожин считает его родным, поэтому тоже поздравил с особым трепетом с важной датой.
«Любимый, родной человек, сынок, с юбилеем тебя!!! 25 лет. Как же быстро летит время. Горжусь твоим упорством, целеустремленностью, чувством юмора и серьезности одновременно, всеми твоими талантами.
Какой же ты потрясающий отец, сын, муж и друг. Будь здоров и счастлив. Пусть все в жизни получается, а мы всегда рядом», – написал он.
Напомним, что у Валерии есть старшая дочка Анна. Она пошла по стопам мамы и записывает песни под псевдонимом Шена. А еще артистка воспитала сына Артемия, который живет за границей.