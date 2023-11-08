«Мне с тобой жилось очень легко»: Валерия обратилась к своему младшему сыну Арсению Шульгину в его юбилей

«Сынуля мой родной! С юбилеем тебя!!!! 25 лет. Как же быстро мчится время. Смотрю на твои детские фото и вспоминаю, что ты уже тогда был каким-то не по возрасту взрослым и сознательным. Мне с тобой жилось очень легко — всегда были на одной волне.

Сегодня ты мужчина, глава семьи, но я и сейчас не перестаю удивляться твоей серьёзности и чувству ответственности, чем бы ни занимался.

Отдельное спасибо тебе и, разумеется, Лианочке) за нашу любимую Селинку. Как же она на тебя похожа! Будь счастлив, мой мальчик, любим и здоров! Люблю тебя бесконечно», – написала звезда.