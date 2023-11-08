Изысканная сервировка стола: Анна Нетребко закатила пир в своей роскошной квартире в Вене (фото)

На этот раз Анна предстала в своей квартире в Вене. Она там живет много лет. Певица обосновалась в Австрии, так как от туда ей легко добраться до других европейских стран. Накануне ей захотелось проявить гостеприимство и устроить застолье. У артистки есть талант к готовке. Она может приготовить блюдо из любых продуктов, которые есть в холодильнике.

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