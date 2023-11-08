Изысканная сервировка стола: Анна Нетребко закатила пир в своей роскошной квартире в Вене (фото)

Анна Нетребко уже давно стала известной персоной. Она выступает по всему миру. Оперная дива завоевала признание публики в Европе, США и даже в Латинской Америке. Примечательно, что в прошлом году она едва не осталась без работы, так как театры стали отказываться с ней работать. Но певица вскоре все исправила. И теперь в ее графике снова почти нет свободных окон.
На этот раз Анна предстала в своей квартире в Вене. Она там живет много лет. Певица обосновалась в Австрии, так как от туда ей легко добраться до других европейских стран. Накануне ей захотелось проявить гостеприимство и устроить застолье. У артистки есть талант к готовке. Она может приготовить блюдо из любых продуктов, которые есть в холодильнике.
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Для такого случая Анна облачилась в коротком белом платье с принтом. Лук с рукавами-буфами дополнил черный пояс. Певица также надела туфли с черными гольфами. Она сделала два хвостика. В 52 года артистка не боится инфальтивных образов. Она красиво сервировала стол в зеленых тонах. Нетребко добавила еловых веток и тонких свечек для атмосферности. Она испекла торт, приготовила рагу и другие блюда.
«Всякий хороший дом должен ждать гостей», – заявила Анна.
Гости были восхищены. Их певица угощала дорогим вином. Поклонники отметили, что оперная дива обладает русским гостеприимством. А вот за наряд некоторые подвергли ее критике. «Приз „Дом года“ уходит безусловно тебе! Загляденье все-все», «Аннушка, просто здорово! Гости, улыбки, друзья!», «Как то, такое платье, несуразно смотри на барышне 50-ти лет», — прокомментировали пост подписчики.