«Кушаем, играем и вместе спим»: Брутян поделилась кадрами с подросшим сыном Прилучного — пухлый карапуз

Зепюр Брутян несколько лет строит карьеру актрисы. На съемках сериала «В клетке» она встретила Павла Прилучного. Тогда он еще был женат на Агате Муцениеце. Но спустя два года после развода они снова встретились и спешно сыграли свадьбу. У пары уже растет сын Микаэль. Они демонстрируют семейную идиллию. Звезда сериала «Мажор» часто ездит на съемки, а вот его жена еще сидит в декрете.
8 ноября Брутян решила показать, как проходит ее день. Она засняла малыша, который лежал и дрыгал пухлыми ножками. Актриса отметила, что не отходит от ребенка.
«Сегодня мы с Микаэлем устроили себе сонный день. Кушаем, играем и вместе спим», – поделилась она.
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Потом Брутян все же решила устроить прогулку. Она оделась в тон черной коляски. Актриса похвасталась новым длинным пуховиком. При этом она была почти без макияжа.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что малыш быстро растет. Напомним, что пара недавно покрестила наследника, когда ему исполнилось шесть месяцев. Но пока они прячут его лицо от всех.