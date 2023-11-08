«Кушаем, играем и вместе спим»: Брутян поделилась кадрами с подросшим сыном Прилучного — пухлый карапуз

8 ноября Брутян решила показать, как проходит ее день. Она засняла малыша, который лежал и дрыгал пухлыми ножками. Актриса отметила, что не отходит от ребенка.

«Сегодня мы с Микаэлем устроили себе сонный день. Кушаем, играем и вместе спим», – поделилась она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».