Настасья Самбурская в платье блеснула своими выпуклостями фигуры: так выглядит грудь без пуш-ап — все пустили слюнки

Настасья Самбурская уже больше 10 лет снимается в кино. У нее появилась армия поклонников. Актриса следит за своей внешностью. Она зачастую предстает на публике в смелых нарядах. Брюнетка так много занимается спортом, что в бикини всегда вызывает восхищение. В 36 лет она не замужем, но никогда не остается без внимания со стороны мужчин.
На этот раз Самбурская провела несколько дней на съемках. Она примерила образ роковой дивы. Актриса в мерцающем платье в пол с алыми пайетками предстала перед камерой. Разрез от бедра и глубокое декольте позволило подчеркнуть ее формы. Настасья блеснула грудью без лифчика. Она притянула к себе все взгляды.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Настасья. Многие решили, что она повторила образ Джессики Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера». Артистка получила сотни комплиментов. «Ой, вот это богиня», «Какая же идеальная фигура», «Тут не смотришь, а любуешься», «Грудь как два наливных яблочка», — стали писать подписчики.