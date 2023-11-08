Настасья Самбурская в платье блеснула своими выпуклостями фигуры: так выглядит грудь без пуш-ап — все пустили слюнки

На этот раз Самбурская провела несколько дней на съемках. Она примерила образ роковой дивы. Актриса в мерцающем платье в пол с алыми пайетками предстала перед камерой. Разрез от бедра и глубокое декольте позволило подчеркнуть ее формы. Настасья блеснула грудью без лифчика. Она притянула к себе все взгляды.

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